 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.594
  • Altın 151,477
  • Dolar 3,7216
  • Euro 3,9593
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"

Acaba bu park edişten sonra birine park ceza kesti mi?

» »
Acaba bu park edişten sonra birine park ceza kesti mi?
Özellikle Lefkoşa'nın kanayan yarası haline gelen araç park yeri sıkıntısı, belediye çalışanları dahil olmak üzere tüm halkı hatalı parka itiyor.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta, hatalı park yapan sürücülere ceza kesmek maksatıyla durduğu düşünülen LTB'ye ait zabıta aracının hem çift sarı çizgi kuralını çiğnediği hem de engelli park yerine yamuk bir şekilde park ettiği görülüyor. 

Lefkoşa Kaza Mahkemesi bölgesinde çekilen görüntü, park yeri sıkıntısı yaşayan tek kesimin halk olmadığını bir kez daha ortaya koydu. 

Olayla ilgili asıl merak konusu ise, zabıtanın adeta "bir taşla iki kuş vurduğu" park edişi sonrasında vatandaşa park cezası kesip, kesmediği yönünde...

park.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Acil AB Rh+ kana ihtiyaç var!27 Mart 2017 Pazartesi 14:16
  • Lefkoşa'da araç yandı!26 Mart 2017 Pazar 23:47
  • Gönyeli Belediyesi’nden “suyu dikkatli kullanın” çağrısı23 Mart 2017 Perşembe 15:55
  • LTB Başkanı Harmancı, çocuklara suyun bugün ve gelecek için önemini anlattı22 Mart 2017 Çarşamba 14:50
  • Dünya Down Sendromu gününde “Çorabını Gey Da Gel” etkinliği21 Mart 2017 Salı 10:16
  • Lefkoşa’da 5 günde 104 iş yeri denetlendi20 Mart 2017 Pazartesi 16:33
  • Park cezalarında indirime gidiliyor!20 Mart 2017 Pazartesi 12:36
  • TDP'nin "Gelenekten Geleceğe" resepsiyonuna yoğun ilgi18 Mart 2017 Cumartesi 21:42
  • Surlariçi’nde 5 sokakta hafta sonu asfaltlama çalışması yapılacak17 Mart 2017 Cuma 12:09
  • LTB’nin erken müdahalesiyle olası ciddi çevre sorunu önlendi15 Mart 2017 Çarşamba 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti