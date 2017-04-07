Acaba bu park edişten sonra birine park ceza kesti mi?

Özellikle Lefkoşa'nın kanayan yarası haline gelen araç park yeri sıkıntısı, belediye çalışanları dahil olmak üzere tüm halkı hatalı parka itiyor.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafta, hatalı park yapan sürücülere ceza kesmek maksatıyla durduğu düşünülen LTB'ye ait zabıta aracının hem çift sarı çizgi kuralını çiğnediği hem de engelli park yerine yamuk bir şekilde park ettiği görülüyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi bölgesinde çekilen görüntü, park yeri sıkıntısı yaşayan tek kesimin halk olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Olayla ilgili asıl merak konusu ise, zabıtanın adeta "bir taşla iki kuş vurduğu" park edişi sonrasında vatandaşa park cezası kesip, kesmediği yönünde...