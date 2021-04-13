Bloomberg ajansındaki uzmanlar Türkiye’de de kullanılan Sinovac ve BioNTech dahil bütün aşıları değerlendirdi. 1.Etkinlik ne anlama geliyor? Örneğin, yüzde 50 etkinlik oranına sahip aşıyla bağışıklanmış bir kişinin, bağışıklanmamış kişiye kıyasla, enfekte olma riski yüzde 50 azalıyor. Aşının etkinliği farklı ölçütlere göre incelenebilse de – mesela ağır hastalara faydası – bilim insanları son aşama çalışmalarda, aşıların laboratuvarca tespit edilmiş, belirti gösteren Covid-19 hastaları üzerindeki etkinliğine odaklanıyor.

Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı.