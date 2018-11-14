Acaba Hangisi??

Sahne önünde tarihinin neredeyse en tartışmasız seçim sürecini yaşadığı gözlemlenen ancak perde gerisinde büyük tartışmaların ve denge hesaplarının yaşandığı Ulusal Birlik Partisi'nde gözler Genel Sekreterlik yarışına çevrildi.

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, bugün Parti Genel Sekreteri'ni seçecek. UBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Parti Meclisi'ni, bugün saat 14.30'da Lefkoşa Atatürk Meydanı'ndaki UBP binasında “Genel Sekreterlik Seçimi” gündemiyle toplantıya çağırdı.

Şimdi gözler o toplantıdan çıkacak kararda.

Dursun Oğuz Kimdir?

Dursun Oğuz (d. 1966, Ayvacık),

Türkiye kökenli, KKTC vatandaşı siyasetçi.

1975 yılında KKTC'ye geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, Yüksek Lisansını Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilimi Dalında tezli olarak tamamladı.

1996 yılında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sivil Savunma Teşkilatı'nda birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim yanında, ABD'de Fullbright Komisyonu’nun düzenlediği Arama Kurtarma Eğitimine katıldı.

2009 yılında Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Uzun yıllar futbolcu, yönetici ve amatör antrenörlük yaptı. KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. KKTC Gazimağusa Maraş Masterleri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. Meclis Divan Katibi olarak görevini yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hasan Taçoy Kimdir?

Hasan Taçoy (d. 1963, Lefkoşa), Kıbrıs Türkü siyasetçi.

1986 yılında ABD'de Ekonomi ve Siyasal Bilgiler alanında üniversite eğitimini tamamladı. Ticaret ve konfeksiyon üreticiliği yaptı. 1998, 2003, 2005 ve 2009 seçimlerinde UBP'den Lefkoşa milletvekili seçildi. Bunun dışında 1999 ile 2010 yılları arasında UBP'nin Lefkoşa ilçe başkanlığını yürüttü. 5 Mayıs 2009 tarihinde Derviş Eroğlu başbakanlığında kurulan hükümette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak göreve başladı. 2010 yılında kurulan İrsen Küçük başbakanlığındaki yeni kabinede ise yer almadı. 2010 yılında UBP kurultayında genel başkanlığa aday oldu; ama 1419 oyun sadece 212'sini alarak başkanlığa seçilemedi. 2013 yılında UBP'den istifa ederek Serdar Denktaş'ın partisi olan Demokrat Parti'ye katıldı. 2013 seçimleri ardından Demokrat Parti Meclis Grup Başkanvekili oldu. 2016'da DP'den istifa etti.2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden aday olup kazanan Taçoy, milletvekilliği görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.