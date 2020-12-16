Acar’ın kafasında şişe kıran Gürtay mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da bir eğlence mekanında tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Muhammet Emin Acar’ın başında şişe kıran Günsel Angela adıyla bilinen Hasan Gürtay dün tutuklandı.

Ülkenin tanınmış modellerinden Gürtay bugün “Yaralama” suçlaması ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Gürtay’ın teminata bağlanmasına karar veren mahkeme, yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 3 bin TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmasına karar verdi.

POLİS SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Tanyeri mahkemede verdiği ifadesinde, 13 Aralık 2020 tarihinde saat 04.00’te Mağusa’da faaliyet gösteren “Lions Garden” isimli eğlence mekanında müşteri olarak bulunan zanlı Hasan Gürtay’ın bir taraf olup kendisine laf söylediği gerekçesiyle diğer bir taraf olan Muhammet Emin Acar ile birbirlerine kasten ve kanunsuz olarak elleri ile vurmak suretiyle kavga ettiklerini açıkladı.

Kavga esnasında zanlı Hasan Gürtay’ın olay yerinde bulduğu cam içki şişesini tasarrufuna kanunsuz olarak geçirdiğini söyleyen Tanyeri, cam içki şişesini Acar’ın kafasının arkasına kısmına vurarak yaraladığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Tanyeri, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.