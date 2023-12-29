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Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Avrupa Vatandaşlığı Ödülüyle Onurlandırıldı ve Brüksel'de Savunuculuk Ziyaretleri Gerçekleştirildi.

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(Lefkoşa, Kıbrıs - 29 Aralık 2023) Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs için Avrupa Vatandaşı Ödülü'nü aldı ve Brüksel'de bir dizi savunuculuk toplantıları düzenledi.
Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Avrupa Vatandaşlığı Ödülüyle Onurlandırıldı ve Brüksel'de Savunuculuk Ziyaretleri Gerçekleştirildi.

Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği, Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşen törende Kıbrıs adına Avrupa Vatandaşı Ödülü'nü aldı. Bu prestijli ödül, her iki kuruluşun Kıbrıs'ta eşitliği teşvik etme, birliği destekleme ve LGBTİ+ haklarını savunma konusundaki kararlı bağlılığını takdir etti. Ödül töreni, iki kuruluşun on yılı aşkın süredir sürdürdüğü yorulmak bilmez çabalarını, daha kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefine ulaşma adına kutladı.

Ödül töreninin ardından Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği, kilit paydaşlarla bir dizi önemli toplantı gerçekleştirdi. Bunlar arasında Avrupa Parlamentosu Kıbrıs milletvekilleri, Avrupa Sağlık ve Gıda Güvenliği ile Eşitlik Komiserleri, Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB'deki Daimi Temsilciliği, siyasi partiler ve çeşitli yerel sivil toplum kuruluşları ve uluslararası şemsiye kuruluşlarla yapılan görüşmeler yer aldı.

Ziyaretler sırasında kuruluşlar, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk LGBTİ+ topluluklarının birliğine vurgu yaptı. LGBTİ+ topluluğunun AB kurumları, LGBTİ+ şemsiye örgütleri ve STK'lar içindeki bölünmeler karşısında karşılaştığı zorlukların ve ayrımcılığın desteklenmesini, anlaşılmasını ve tanınmasını savundular.

5-007.jpegÖrgütler, AB kurumlarına Kıbrıs'ta LGBTİ+ haklarına yönelik olumlu değişiklikleri teşvik etme konusunda aktif destek vermeleri çağrısında bulundu. Ek olarak, her iki kuruluş da işbirliği fırsatlarını araştırdı. Ziyarette Avrupa LGBTİ+ örgütleriyle ağların genişletilmesi, potansiyel ortaklıklar, bilgi alışverişi ve gelecekteki işbirliği girişimleri için ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı. Her iki örgüt de Kıbrıs'taki LGBTİ+ topluluğunun karşılaştığı benzersiz zorlukların yanı sıra KT'nin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek için Avrupa Birliği temsilcileri ve uluslararası STK'larla işbirliği yaparak AB'nin barış ve uzlaşma çabalarını desteklemedeki potansiyel rolünü vurguladı.

Örgütler, bu ziyareti Kıbrıs'taki LGBTİ+ topluluğu için daha kapsayıcı ve destekleyici bir ortam oluşturma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi. İki örgüt, misyonlarına bağlı kalarak yerel ve uluslararası ortaklarla işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor. Örgütler, Avrupa Vatandaşı Ödülü'ne kendilerini aday gösteren Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Giorgos Georgiou'ya teşekkürlerini iletti.

Her iki örgütün de kesişimsellik, şeffaflık, eşitlik, saygı, özen ve anlayış için sürekli savunuculuk yapma kararlılığı ifade edilerek, Avrupa Vatandaşı Ödülü'nün herkes için daha kapsayıcı, kabul edici ve barışçıl bir Kıbrıs yaratmaya çabalayan bireyler ve örgütler için bir umut ve ilham ışığı görevi görmesi nedeniyle engelleri yıkma ve Kıbrıs'ın  tamamındaki tüm sakinleri için insan haklarını geliştirme misyonunun önemini vurguladılar. 

Accept LGBTI Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği, yaptıkları ortak açıklamada, 2024 yılının başlarında bir Ortak uzlaşı metni imzalayarak işbirliklerini resmileştirme planlarını açıkladılar. Bu stratejik ittifak, Kıbrıs'ın birleşmesi yönünde devam eden çalışmalarında LGBTİ+ haklarına saygı gösterilmesi ve geliştirilmesi adına ortak bir çabayı temsil etmekte. Örgütler, çeşitliliği kutlayan ve Kıbrıs'taki tüm bireylerin refahını sağlayan kapsayıcı bir ortam yaratma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

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