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Acı Elma Yağının Faydaları

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Acı Elma Yağının Faydaları
Acı Elma Yağının Faydaları

Acı elma yağı halk arasında bilinen diğer ismi ile ada çayı yağı şifaları ile dikkatleri üstüne toplayan pek çok alanda kullanılan bir bitkisel yağdır. Fethiye ve Muğla çevresinde daha sık temin edilen bir yağ olan acı elma yağı, adaçayının olduğu her yerde bulunmaktadır.

Acı elma yağı, adaçayı yapraklarının birkaç işlemden geçmesi ile elde edilir. Keskin kokuya sahip olan acı elma yağı, sağlık ve kozmetik alanında kullanılır. Alternatif tıp için oldukça önemlidir birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

KESKİN KOKUSUYLA SİNİRLERİ YATIŞTIRIYOR!

- Acı elma yağında antibakteriyel maddeler bulunduğu için mikrop ve bakterileri önler.

- Bu etkili yağ, saç derisinin enfeksiyon almasını engelleyerek saçlardan bakterileri uzak tutar. Aynı zamanda saç diplerinde oluşabilecek mantarı önler.

- Ciltte meydana gelen kırışıklıkları gidererek canlı bir cilde sahip olunmasını sağlar. 

- Acı elma yağı, mikrop kırıcılığı sayesinde sivilceleri kurutarak temizler. Cildi arındırarak, akne problemini çözer.

- Gözenek sıkılaştırıcı özelliği de bulunan acı elma yağı daha sıkı bir görünüm sağlar.

- Cildin yağ dengesini eşitleyen acı elma yağı, yağlanmayı da engeller.

- Acı elma yağı, aromaterapi alanında da kullanılan bir yağdır. Keskin kokusuyla sinirleri yatıştırır.

- Acı elma yağı, dikkat dağınıklığını gidererek zihni açar. 

- Ağız bakımında kullanılan bu yağ, gargara suyuna eklenerek oluşan bakterileri yok eder. 

ACI ELMA YAĞININ YAN ETKİLERİ

- Bazı durumlarda acı elma yağının yan etkileri görülebilmektedir. Bilinçsiz kullanım sağlığı tehdit edecektir. 

- Kronik mide hastalığı olanların kesinlikle acı elma yağından uzak durması gereklidir.

- Gebelik döneminde ve emzirme döneminde acı elma yağı anneler için olumsuz etki yaratacaktır.

- Acı elma yağının doğrudan cilde uygulanması hassas ciltler için tahrişe sebep olabilir.

- Acı elma yağı, kan basıncını yükseltebilir bu sebeple de tansiyon hastaları için risklidir.

- Acı elma yağı kan şekerini düşürür bundan dolayı da şeker hastalarına tavsiye edilmemektedir.

- Acı elma yağı keskin ve sert kokusu ile migren hastalarının baş ağrısını daha da şiddetlendirir.

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