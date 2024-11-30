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Acı haber... 82 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Acı haber... 82 yaşındaki sürücü Derviş Çobanoğlu hayatını kaybetti...
Acı haber... 82 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Bugün sabah saatlerinde Geçitkale - Ağıllar Anayolu’nda meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Saat 08.30 sıralarında, Geçitkale sakini Derviş Çobanoğlu (82), yönetimindeki KN 641 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın, yolun sağından çıkarak tarlaya girdiği ve yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bir servi ağacına çarparak durduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Çobanoğlu’nun araç kullanırken aniden rahatsızlandığı ve bu nedenle kazanın meydana geldiği düşünülüyor.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

 

30.11.2024 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Geçitkale - Ağıllar Anayolunun birinci kilometresi içerisinde, Geçitkale’de sakin Derviş ÇOBANOĞLU (E-82), yönetimindeki KN 641 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada, araç sürücüsünün muhtemelen aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak tarla içerisinde 50 metre ilerledikten sonra tarla içerisinde bulunan servi ağacına sağ ön kısmı ile çarpıp durmuştur. Araç sürücüsü Derviş ÇOBANOĞLU olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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