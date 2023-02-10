Acı haber gedi… 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan ve velilerimizden ikisinin daha naaşına ulaşıldı

Başbakanlıktan gelen açıklamaya göre KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan ve velilerimizden ikisinin daha naaşına ulaşıldı.

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan ve velilerimizden ikisinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.”

Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 24’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 37, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 11’dir.