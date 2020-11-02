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Acı haber sabah geldi! Depremdeki can kaybı artıyor...

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Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi, yaralıların sayısı ise 962'ye ulaştı.
Acı haber sabah geldi! Depremdeki can kaybı artıyor...

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi, yaralıların sayısı ise 962'ye ulaştı. Depremde en çok hasar alan yerlerin İzmir'in Seferihisar ve Bayraklı ilçeleri olduğu görülürken, artçı depremler de sürüyor.

Geçen cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4´ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “SAKOM´dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743´ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir´de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir” denildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden çalışmalar için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5 bin 748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 aracın görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır" denildi.

BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI 

Açıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler şu şekilde aktarıldı:
"Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş- wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir. 

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş, toplam 288 yatak ve battaniye sevk edilmiş ve 288 vatandaşımızın ibate ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na 360 çadır kurulumu yapılmış olup, ayrıca 1440 yatak ve 2 bin 212 battaniye sevk edilmiştir. Ege Üniversitesi kampus alanına 120 çadır kurulumu yapılmış olup ayrıca 864 yatak, 800 battaniye ve 1920 yastık- çarşaf seti sevk edilmiştir. İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, 1008 yatak, 1000 battaniye ve 980 yastık- çarşaf seti sevk edilmiştir. Toplamda 730 çadır kurulumu tamamlanmıştır."

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 olmak üzere toplam 520 personel görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Psikososyal çalışma grubundan 167 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 278 hanede 713 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kızılay Halk Sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personelin olay yerine yönlendirildiği, teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personelin görev yaptığı aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 aracın görevlendirildiği, Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde de 400 kişiye yemek servisi verildiği ifade edildi.

19 TEKNE BATTI, 23 TEKNE VE 1 KARA ARACI KURTARILDI

"UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir" denilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'de toplam 17 sahada enerji kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 27 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır. Sahil Gu¨venlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre; meydana gelen deprem sonrası 19 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Gu¨venlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Sahil Gu¨venlik Komutanlığı'nca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 24 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Depremin yaralarının sarılmasına yönelik yapılan çalışmaların aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalarda kullanılmak u¨zere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama- kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DOĞANLAR APARTMANI'NDAN ACI HABER GELDİ

İzmir’de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

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