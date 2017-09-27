Acı kayıp: 32 yaşında hayata gözlerini yumdu

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre bugün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çatalköy’de sakin Serdar Zeyin (E-32 ), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.
32 yaşındaki Zeyin, Girne’de yapılan tedavisinden sonra ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ZEYİN'İN VEFATI SONRASI ETKİNLİK ERTELENDİ
Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde yapılacağı açıklanan 8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin Çatalköylü Serdar Zeyin’in vefatı nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliğin 13 ve 14 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
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