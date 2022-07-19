Acı kayıp... Çakır, vefat etti!

Sayılan, sevilen insan Din Gör-Sen Eski Başkanı Süleyman Çakır, hayatını kaybetti.
Çakır'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Çakır ailesine başsağlığı diliyoruz.
Sayılan, sevilen insan Din Gör-Sen Eski Başkanı Süleyman Çakır, hayatını kaybetti.
Çakır'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak Çakır ailesine başsağlığı diliyoruz.
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