Acı kayıp! Engin Naşit yaşamını yitirdi

Aslen Limasollu olan ve Girne'de yaşayan Kara Harp Okulu Mezunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Emekli Piyade Albay Engin Naşit, hayatını kaybetti.
Engin Naşit'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Aslen Limasollu olan ve Girne'de yaşayan Kara Harp Okulu Mezunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Emekli Piyade Albay Engin Naşit, hayatını kaybetti.
Engin Naşit'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.