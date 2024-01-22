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Acı kayıp... Halil Paşa hayatını kaybetti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), tarihi bir isim daha kaybederek büyük bir üzüntü yaşadı. Kurucu Meclis Üyesi, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) üst kademe komutanlarından ve aynı zamanda Eski Mücahitler Derneği Başkanı olan Halil Paşa, yaşamını yitirdi
Acı kayıp... Halil Paşa hayatını kaybetti

Halil Paşa, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan isimlerden biriydi. Kurucu Meclis Üyeliği göreviyle KKTC'nin temellerine katkıda bulundu ve TMT'nin üst kademe komutanları arasında yer alarak mücadeleye liderlik etti.

Ayrıca, Eski Mücahitler Derneği Başkanlığı görevini üstlenen Halil Paşa, Kıbrıs Türk toplumunun geçmişteki mücadelelerini canlı tutma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla yerine getirdi.

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