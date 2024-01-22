Acı kayıp... Halil Paşa hayatını kaybetti

Halil Paşa, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan isimlerden biriydi. Kurucu Meclis Üyeliği göreviyle KKTC'nin temellerine katkıda bulundu ve TMT'nin üst kademe komutanları arasında yer alarak mücadeleye liderlik etti.
Ayrıca, Eski Mücahitler Derneği Başkanlığı görevini üstlenen Halil Paşa, Kıbrıs Türk toplumunun geçmişteki mücadelelerini canlı tutma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla yerine getirdi.
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