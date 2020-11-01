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ACI PAZAR... Yüz yüz çarpıştılar, 1 ölü, 4 yaralı.. 25 yaşında hayatını kaybetti...

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Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.
ACI PAZAR... Yüz yüz çarpıştılar, 1 ölü, 4 yaralı.. 25 yaşında hayatını kaybetti...

Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Polis kaza ile ilgili yaptığı açıklama;

01.11.2020 tarihinde, saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta,  Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli  Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde  bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon  araç sürücüsü Lefke’de sakin Hasan Serkan GÜN (E-26), o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin Tolga ABDULLAHOĞLU (E-51) yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin Melisa YILDIRIM (K-25) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. 

Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan GÜN ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga ABDULLAHOĞLU ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, Şahsin ABULLAHOĞLU (E-43) ve Özgün ABDULLAHOĞLU (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir. 

 

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