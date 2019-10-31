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Acı sos şişelerinin içine 400 kilo uyuşturucu saklamışlar

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Acı sos şişelerinin içine 400 kilo uyuşturucu saklamışlar
Acı sos şişelerinin içine 400 kilo uyuşturucu saklamışlar

Avustralya’da polis, acı sos şişleri içine saklanmış 400 kilogram uyuşturucu buldu; dört kişi tutuklandı.

ABD’den, Avustralya’nın Sydney kentine deniz yoluyla yollanan malların bulunduğu kolilerde arama yapan polis, 768 şişe içine gizlenmiş metamfetamin buldu. ‘İthal acı sos’ süsü verilerek ülkeye sokulan uyuşturucunun piyasa piyasa değerinin 300 milyon (1.18 milyar lira) Avustralya doları olduğu açıklandı.

ABD’li yetkililerle, şişelerin kaynağının neresi olduğunun ortaya çıkarılması için işbirliği yapıldığı belirtilirken tutuklanan dört kişi, şişeleri Sydney’deki bir laboratuvara aktarmayı planladıklarını söyledi. Bu dört kişinin bir suç çetesinin kilit isimleri oldukları tahmin ediliyor.

Avustralya’da, haziran ayında da Melbourne kentinde hoparlör içine gizlenmiş metamfetamin bulunmuştu.

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