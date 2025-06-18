Açık alanda cinsel ilişkiye giren polislerin videosu dünya çapında yayıldı

Larnaka’da biri kadın diğeri erkek iki Rum polisinin açık arazide cinsel ilişkiye girmesiyle ilgili, uzaktan çekilen videolarının sosyal medyaya düşmesinin ardından dünya çapında yayıldığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, başka kişilerle evli oldukları belirtilen polislerin açığa alındığı, haklarında cezai ve disiplin soruşturması başlatıldığını yazdı.

Aynı gazete “Mağusa” Hastanesinde görevli 49 yaşındaki sağlık çalışanının, çalışma izni için gerekli sağlık taramasını yaptırmak isteyen yabancı uyruklu hastaya cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklandığını yazdı.

Aynı kişinin 7 yıl önce Larnaka Hastanesi’nde çalıştığı sırada benzer bir suçtan tutuklandığı, görevden uzaklaştırıldığı ve bu sürenin dolmasıyla birlikte “Mağusa” hastanesinde çalışmaya başladığı bilgisi de verildi.

Yine Fileleftheros Güney Kıbrıs’ta sıklıkla yaşanan, çocuğa yönelik cinsel taciz olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini, bu kez 16 yaşındaki bir futbolcunun, oynadığı kulübün müdürü tarafından, çıplak fotoğraflar vermeye zorlandığını yazdı.

Habere göre, Şubat 2023’te yaşanan ancak Haziran 2025’te polise şikayet edilen olayda kulüp müdürü hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı. Şikayetçi futbolcu, polise verdiği ifadede, kulüp müdürünün başka bir takım oyuncusundan da “50 euro ve cinsel yardım” karşılığında çıplak fotoğraflarını göndermesini istediğini, o oyuncunun bu teklifi kabul ettiğini anlattı.