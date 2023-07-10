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Açık artırma ile araç satışı yapılacak

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Çeşitli tip salon, iş aracı, karavan, dozer ve deniz araçları açık artırma ve peşin para ile 13 ve 14 Temmuz’da satışa sunulacak.
Açık artırma ile araç satışı yapılacak

Çeşitli tip salon, iş aracı, karavan, dozer ve deniz araçları açık artırma ve peşin para ile 13 ve 14 Temmuz’da satışa sunulacak.

Verilen bilgiye göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Gazimağusa Gümrüğünde, Gazimağusa Karayolları Dairesi atölyesinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde ve İskele Polis Müdürlüğü’nde bulunan çeşitli tip salon, iş aracı, karavan, dozer ve deniz Araçları açık artırma ve peşin para ile 13 ve 14 Temmuz 2023 tarihinde satışa sunulacak.

Satış programı şöyle;

13 Temmuz Perşembe günü;

a.) Saat 09.30’da Gazimağusa Gümrüğünde ambar 9’da çeşitli tip salon, iş aracı, deniz aracı, karavan ve treyler satışı yapılacak.

b.) Saat 12.00’da GazimMağusa Limanı içerisinde Karayolları Asfalt Depolama Tesisinde 1 adet Yükleyici (loder) iş aracı satışı yapılacak.

c.) Saat 13.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi GazimMağusa ambarları’nda (Ertuğrul Sok. Canbulat Mahallesi) yedek parça amaçlı yarım araç ve araç motorları satışı.

d.) Saat 1.:00’da GazimMağusa Maraş Bölgesi Karakuş Sokak’ta 1 adet paletli dozer satışı yapılacak.

2. 14 Temmuz Cuma günü,

a. Saat 10.00’da İskele Polis Müdürlüğü avlusunda deniz araçları satışı yapılacak,

b. Saat 11.30’da GazimMağusa Devlet Hastanesi avlusunda 1 adet oOtobüs satışı yapılacak.

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