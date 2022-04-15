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Açık Artırma ile Hurda Satılacak

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Açık Artırma ile Hurda Satılacak
Açık Artırma ile Hurda Satılacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma usulü ile ayrıştırılmamış hurda metal ve muhtelif akü satacak. 


Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili malzemeler 21 Nisan Perşembe 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi  Haspolat Ambarında peşin para ile satışa çıkarılacak. 


Açık artırmaya katılacak alıcıların 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve devlete vergi borcu olmadığına dair belge getirmeleri istenecek. 


Akü satışı ihalesine katılacak olanlardan Çevre Dairesinden akü taşıma ve muhafaza izin belgesi istenecek. Malzemeler, yerlerinde açık artırma tarihine kadar görülebilecek.


Daha fazla bilgi ve şartname 19 Nisan mesai bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin edilebilecek ve şartname almayan katılımcılar ihaleye alınmayacak.

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