Açık artırma ile satış yapılıyor

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi bazı ürünleri açık artırma usulüyle satışa çıkaracak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma usulü ile muhtelif ayrıştırılmamış PVC kaplı hurda arızalı bakır, çelik askı telli bakır, fiber telefon kabloları ve muhtelif ayrıştırılmamış hurda metalleri satışa çıkaracak.

Açık artırma 24 Ocak Salı günü saat 10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında düzenlenecek.

Açık artırma usulü ve peşin para ile satışa çıkarılacak malzemeler şu adreste bulunuyor:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Lefkoşa Taşkınköy Santrali, Girne Lapta Santrali, Girne Karaoğlanoğlu Santrali, Erenköy Santrali ve Gazimağusa ve Güzelyurt Şubeleri.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı.

Maliye Bakanlığı Gümrük ve Resumat Dairesi Gazimağusa Limanı Ambar 9”

Açık artırmaya katılacak olan alıcıların, 45 gün süreli 40 bin TL miktarında geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve devlete vergi borcu olmadığına dair Gelir ve Vergi dairesinden resmi belge getirmesi gerekiyor.