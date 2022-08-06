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Açık artırma usulü ile hurda metal satışı yapılacak

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma usulü ile ayrıştırılmamış hurda muhtelif metal satışı yapacak.
Açık artırma usulü ile hurda metal satışı yapılacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden verilen bilgiye göre, satış, 11 Ağustos Perşembe saat 10.00’da Su İşleri Dairesi Güzelyurt Ambarında yer alacak.

İşleri Dairesi Güzelyurt Ambarı ile Karayolları Dairesi Lefkoşa Ambarında bulunan muhtelif hurda metaller, açık artırma usulü ve peşin para ile satışa çıkarılacak.

İhaleye katılma şartları şöyle:

“Satışa çıkacak malzemeler için açık artırmaya katılacak olan alıcı/alıcılar 45 gün süreli 50,000TL miktarında geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve devlete vergi borcu olmadığına dair belge getirecektir. Malzemeler yerlerinde açık artırma tarihine kadar görülebilir.

Daha fazla bilgi ve şartnameyi 10/08/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin etmeleri gerekmektedir. Şartname almayan katılımcılar ihaleye alınmayacaktır. Tel:228-5940-41-42-43Dahili (239).”

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