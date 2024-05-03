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Açık artırma usulüyle mobilya ve beyaz eşya satılacak

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Haspolat Ambarı’nda bulunan kullanılmış mobilya ve beyaz eşyayı satışa çıkardı.
Açık artırma usulüyle mobilya ve beyaz eşya satılacak

Yapılan açıklamaya göre açık artırma usulüyle ve peşin ödeme yöntemiyle yapılacak satış, 9 Mayıs 10:30‘da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı’nda yapılacak.

Açıklamaya göre çekle yapılan ödemelerde mal teslimi çekin bozulduğu gün olacak. Kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Alıcıların orijinal kimlik kartları ve üzerinde iletişim bilgilerinin de yazılı olduğu kimlik kartı fotokopilerini yanında getirmesi istenecek. Malların yüklemesi ve nakliyesi alıcıya ait olacak. Malların değişimi, iadesi ve/veya para iadesi yapılmayacak. Satın alınan malların en geç 5 iş günü içerisinde alıcı tarafından teslim alınması gerekecek.

Belirlenen satış bedeli bir tamam eksiksiz ödenmeden malın satış senedi oluşturulmayacak ve açık artırma süresince ödenmeyen mallar için açık artırma sona ermeden söz konusu satış iptal edilip tekrar aynı şartlarda satışa çıkılacak.

Daha fazla bilgi için, 8 Mayıs mesai saati bitimine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’ne 228-5940-41-42-43 (Dahili 226- 211) numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

 

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