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Açık artırma ve peşin para ile satış yapılacak

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Açık artırma ve peşin para ile satış yapılacak
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nün Haspolat ve Gazimağusa şubesinin açık ambarlarında, Sivil Havacılık Dairesi Ercan Devlet Hava Limanı’nda ve Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nde açık artırma ve peşin para ile satış yapılacak.

Daireden yapılan açıklama şöyle:

“Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nün Haspolat ve Gazimağusa şubesinin açık ambarlarında ,Sivil havacılık Dairesi Ercan Devlet hava limanında,Karayolları Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa da hurda ayrıştırılmamış demir ve Kumköy deniz sahilinde atıl durumda bulunan hurda 3 adet şamandıra tahmini tüm bölgelerde 100 ton hurda demir malzemeler ve Devlet Dairelerinin R.H.A.araçlarının hurda aküleri ,Ercan Devlet hava limanının özel hurda UPS aküleri tahmini 6,000kg bozuk akü ve Devlet Dairelerinin teknik atölyelerinden çıkan tahmini 15 varil yanık madeni yağ ve Karayolları Dairesinin esk i iş araçlarının yedek parçaları , muhtelif raf ömrünü tüketmiş araç dış lastikleri,Karayolları Dairesi Lefkoşa ambarında bulunan tahmini 3 Ton hurda elektrik motorları,Gazimağusa limanında bulunan doğal mermerler lotlar halinde açık artırma ve peşin para usulü ile satışa arz edilecektir.

1- Satış tarihi ve yeri:
08/03/2018 tarih,Perşembe günü saat 10:00’da hurda demir,akü,madeni yağ,, araç yedek parçaları lotlar halinde açık artırma ve peşin para ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat madeni yağ ambarında .

2- Satış tarihi ve yeri:
08/03/2018 Perşembe günü saat 12:00’de hurda elektrik motorları ve raf ömrü dolmuş araç dış lastikleri lotlar halinde Karayolları Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa atölyesinde.

3- Satış tarihi ve yeri:
09/03/2018 tarih,Cuma günü saat 10:00’da muhtelif ebatlarda doğal mermereler lot halinde açık artırma ve peşin para ile Gazimağusa Limanı 9 nolu açık ambarında .

Yukarıda verilen adreslerde sadece ayrıştırılmamış hurda demir ihalesi açık artırmasına katılacak olan alıcı/alıcılar 20.000.00 TL ( yirmi bin Türk Lirası) 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve de Devlet’e vergi borcu olmadığına dair belge getirecektir.
Not: Hurda akü ve yanık madeni yağ ihalesine katılacak olan alıcılar.Çevre Koruma Dairesinin uygun bulup verdiği hurda akü ve yanık madeni yağ alma ve taşıma izin belgeli şahıslar/firmalar katılabilirler.İzin belgeleri olmayanlar ihaleye kesinlikle katılamayacaklardır
Daha fazla bilgi ve şartnameyi 07/03/2018 tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesinden temin etmeleri gerekmektedir.
Tel:228-5940-41-42-43Dahili (213-221)”

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