Açık artırmada satılan bavullardan insan kalıntıları çıktı

Yeni Zelanda'da bir ailenin bir depodaki açık artırmadan satın aldıkları bavulların içinden insan kalıntıları çıktı.

Güney Auckland'da yaşayan aile, bavulları açık artırmadan alıp evlerine götürdükten sonra içlerini açtı ve ürkütücü manzara ile karşı karşıya kaldı.

Polis cinayet soruşturması başlatırken, bavullardaki ceset ya da cesetlerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

Bavulları satın alan ailenin cinayetle ilgisinin olmadığı tahmin ediliyor.

Aile geçen Perşembe günü evlerinin yakınındaki bir depoda yapılan açık artırmadan bavullarla birlikte daha pek çok eşya satın almıştı.

Yerel basın, açık artırmada satılan eşyaların, terk edilmiş bir depodaki eşyalar olduğunu aktardı.

Bu tarz açık artırmalarda alıcılar genellikle eşyaları satın almadan önce detaylı olarak incelemiyor.

Dedektif Tofilau Faamanuia Vaaelua, ailenin bavulları evlerine götürdükten sonra olayın farkına vardığını söylerken, ailenin komşuları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, polis gelmeden önce evden "kötü kokular" geldiğini belirtti.

Hatta geçmişte bir krematoryumda (ölü yakılan yer) çalışmış olan bir komşu, kokunun çok belirgin olduğunu söyleyerek "Ne kokusu olduğunu hemen anladım ve nereden geldiğini bulmaya çalıştım" dedi.

Polis, cesedin kimlik tespitinin uzun sürebileceğini aktardı.