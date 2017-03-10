Açık artırmayla araç satışı yapılacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, önümüzdeki hafta açık artırmayla araç satışı yapılacağını duyurdu. Satışa çıkarılacak araçların içinde salon araç, otobüs, motosiklet ve tarım araçları olduğu belirtildi.

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli tipteki arabalar açık artırma ve peşin parayla 16 Mart Perşembe günü Haspolat ve Lefkoşa Sanayi bölgelerinde satışa çıkarılacak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı’ndaki satış saat 10.00’da başlayacak. Satışı yapılacak araçlar arasında salon araçlar, otobüs, Land Rover, motosiklet ve balya makinesi de var.

TRAKTÖR SATIŞI SANAYİ BÖLGESİNDE OLACAK

Lefkoşa Sanayi bölgesindeki Orman Dairesi Kereste Atölyesi avlusundaki satış ise saat 15.30’da gerçekleşecek. Satışa çıkarılacaklar arasında iki traktör var.

16 Mart’taki satışlarla ilgili daha fazla bilginin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden alınabileceği kaydedildi.