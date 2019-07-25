  • BIST 103.612
  • Altın 262,039
  • Dolar 5,7113
  • Euro 6,3561
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacak

» »
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacağını duyurdu
Açık artırmayla araç ve malzeme satışı yapılacak

Açıklamaya göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarında, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Orman  Dairesi atölyesinde ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan çeşitli tip araç ve malzemeler, açık artırma ve peşin parayla, 6, 7 ve 8 Ağustos  tarihinde satışa sunulacak. 

Malzemelerin satış tarih ve yerleri şöyle:

“6 Ağustos Salı günü saat 10:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Makinist Garajı yanında iki adet salon araç satışı yapılacak.

7 Ağustos Çarşamba günü saat 09:30’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında çeşitli tip araç, motosiklet, yedek parça, HEK motor blokları satışı yapılacak.

8 Ağustos  Perşembe günü saat 09:30’da Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Orman Dairesi Atölyesinde dozer satışı yapılacak; saat 11:00’de Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği’nde traktör, beyler ve tarım aletleri satışı yapılacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Böyle bir yasa değişikliği toplu iş sözleşmesi düzenini alt üst edecek25 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  • Rus model: Çocuğumun babası eski Malezya Kralı Muhammed, DNA testine hazırım25 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
  • “Telefona değil yola bak”25 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 25 Temmuz 2019 Perşembe25 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'25 Temmuz 2019 Perşembe 09:17
  • Eylül’de New York’ta 3’lü zirve24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:02
  • ‘Fatih’ten teknik destek çekildi iddiası24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:18
  • Tatar Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça’yı kabul etti24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
  • Toprak Ürünleri Kurumu Dipkarpaz’da da hizmet verecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58
  • Dolu ve Brucella tazminatları için üreticilere yaklaşık 382 bin TL ödendi24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti