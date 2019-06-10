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Açık artırmayla hurda demir, akü ve madeni yanık yağ satışı yapılacak

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Devlet daireleriyle kurum ve kuruluşlardan çıkan hurda demir, akü ve madeni yanık yağ malzemeleri Perşembe açık artırma ve peşin para usulüyle satışa sunuluyor.
Açık artırmayla hurda demir, akü ve madeni yanık yağ satışı yapılacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Üretme Dairesi  Ercan Çömlekci çiftliğinde yapılacak satışlar saat 09.30’da başlayacak.

Açık artırmaya katılacak alıcılar, açık artırma tarihinden bir gün öncesine kadar veya satış günü 20 bin TL’lik 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya  Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılmak suretiyle alınacak makbuzla devlete vergi borcu olmadığına dair Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edilecek belgeyi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne vermesi gerekiyor. Teminat vermeyen alıcılar açık artırmaya katılamayacak.

Daha fazla bilgi ve şartname 12 Haziran’a kadar Devlet Emlak ve Malzeme  Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesi’nden temin edilebilir.

Hurda akü ve madeni yanık yağ ihalesine katılacak alıcıların Çevre Koruma Dairesi’nin uygun görüp verdiği geçici toplama ve depolama izni alması gerekiyor.

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