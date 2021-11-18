Açık Büfeden Fazla Yiyen Adam Restoranın Kara Listesine Alındı

Çin’de yaşayan bir kişi, bir restoranın ‘yiyebildiğin kadar ye’ büfesinden ‘çok fazla yediği’ için kendisine yasak koyduğunu açıkladı.

‘Bay Kang’ olarak kendisini tanıtan, sosyal medyadan yaptığı canlı ‘yemek yeme yayınları’yla ünlü kişi Hunan TV’ye, Çangşa kentindeki ‘Handadi Seafood BBQ’ adlı restorana birkaç kez gittikten sonra kara listeye alındığını söyledi.

Bir kez 1,5 kilo domuz etti, bir başka gittiğinde ise 4 kilo karides tükettiğini anlatan Bay Kang, restoranın ‘fazla yiyen kişilere karşı ayrımcılık’ yaptığını savundu.

O, “Ben fazla yemek yiyen bir insanım bu suç mu, israf etmiyorum tabağıma aldığımı bitiriyorum” dese de restoranın sahibi açık büfedeki çok sayıda yemeği silip süpürmesinden şikayetçiydi: “Buraya her geldiğinde birkaç yüz yuan zarar ediyorum. Soya sütü içiyor onu bile 20-30 şişe içebiliyor. Domuz eti yediğinde tepsidekilerin hepsini bitiriyor. Söz konusu karides olunca zaten tepsiyle alıp masasına götürüyor.”

Restoranın sahibi sadece Bay Kang’ı değil, yemek yerken canlı yayın yapan herkesi yasakladığının da altını çizdi.

Bay Kang’ın yaşadıkları Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da 250 milyonu aşkın yorum aldı. Bazıları restoran sahibine hak verdi, ona acıdı. Bazıları ise, “Gücü yetmiyorsa, ‘Yiyebildiğin kadar ye’ sloganıyla restoran açmasın” diyerek eleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen yıl toplumu gıda ısrafıyla mücadeleye çağırmış, ardından yemek yerken yayın yapan blogger ve influencer’lara videolarını yasaklamanın da aralarında olduğu kısıtlamalar getirilmeye başlamıştı.