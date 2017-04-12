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Açık hava müzesi Akdeniz köyünde hayata geçiriliyor

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Açık hava müzesi Akdeniz köyünde hayata geçiriliyor
Küratörlüğü Ayhatun Ateşin tarafından yapılan açık hava müzesi, Lapta Belediyesi ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu işbirliğiyle Akdeniz köyünde hayata geçiriliyor.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’nun verdiği bilgiye göre, kuruluş çalışmalarına 10 Nisan’da başlanan Lapta Belediyesi’ne bağlı Akdeniz köyü eski okul bahçesindeki açık hava müzesinin 1. etabı bugün tamamlanıyor.

İstanbul Topkapı Sarayı küratörü Serkan Gedük’ün proje sorumluluğunu üstlendiği açık hava müzesi çalışmaları, İlkim Atayman ve Nazım Can Cihan’dan oluşan koruma ve onarım ekibi ve Lapta Belediyesi çalışanlarınca yürütülüyor.

İlk etapta, Akdeniz köyünde eski okul bahçesinde planlanan açık hava müzesine 2. ve 3. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda üretilen heykeller yerleştirildi.

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