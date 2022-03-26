Açık Havada Egzersiz Yapmak İçin 7 Neden

Gerek iç gerekse dış ortamda egzersiz yapmanın kendine göre olumlu ve olumsuz yanları olduğunu söyleyen Uludüz “Ancak araştırmalar açık havada egzersiz yapmanın sağlığa pek çok faydası olduğunu kanıtlamış durumda” dedi.

Egzersizin hem ruh hem de beden sağlığına faydaları tartışılmaz. Ancak sporun türü kadar nerede yapıldığı da çok önemli. Dolayısıyla ‘kapalı alanlar yerine açık hava tercih edilmeli' diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bunun 7 önemli nedenini şöyle açıkladı…

Kendinizi daha enerjik hissedersiniz

Dışarıda çok daha temiz bir hava solursunuz. Temiz hava da size daha fazla enerji verir; dış ortamda sadece 20 dakikalık bir egzersiz, enerji artırıcı etkilerinden dolayı bir fincan kahve ile eşdeğerdir. Bir düşünün, dışarıda temiz havada yaptığınız bir işten mi çabuk yoruluyorsunuz, yoksa kapalı bir alanda yürüme bandında koşmaktan mı? Eğer dışarı çıkar ve temiz havada spor yapmayı denerseniz, performansınızın ne kadar arttığını hemen fark edersiniz.

Daha fazla kalori yakarsınız

Koşu bandında veya eliptik bisiklette kısıtlanırsınız. Hareket sürekli olarak aynı olduğundan kaslarınız ne yapacağını ezberler. Ancak dışarıda açık bir alanda, koşmak ya da bisiklete binmek karşınıza tümsek ya da rüzgar gibi doğal dirençler çıkarır, bu da kaslarınızın kafasını karıştırır, yani kasların farklı yoğunluklarda çalışmasını destekler. Ayrıca, temiz hava daha fazla enerji verdiğinden daha uzun spor yapmanızı sağlar.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Doğada egzersiz yapmak, ağaçlar gibi çeşitli bitkilerle iç içe olmanızı sağlar. Bilim insanları, bitkilerin kendilerini mantar, bakteri ve böceklerden korumak için havaya yaydıkları kimyasalların insanlara da fayda sağlayabileceğini düşünüyor. 2007 yılında yayınlanan bir çalışmada, bir ormanda iki saat yürüyüş yapan insanların, doğal öldürücü hücreler dediğimiz bağışıklık hücrelerinde yüzde 50 artış gözlendi. Vücudumuzda bulunan doğal öldürücü hücreler, bakteri, virüs, mantar ve diğer istilacıları yok eder. Güçlü bir bağışıklık sistemi, ayrıca tümörlü hücrelere karşı çok daha etkili mücadele verir. Yapılan başka bir araştırma, haftada en az 5 gün aerobik aktivitede bulunan insanların, 2 gün aerobik aktivite sergileyenlere göre yüzde 43 daha az üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandıklarını buldu. Açık havada spor yapmak, soğuk algınlığına yakalanma riskinizi azaltabilir.

D vitamini seviyenizi yükseltir

“Güneş ışığı vitamini” olarak da bilinen D Vitamini, kanserin önlenmesinden kemik sağlığına, uyku apnesinin iyileştirilmesinden depresyon tedavisine kadar pek çok faydalı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla gün içinde fırsat buldukça dışarı çıkmak, iç mekanlar yerine parklarda, yürüyüş yollarında spor yapmak, vücudumuzun daha fazla D vitamini üretmesini destekler. Bazı araştırmacılar haftada en az iki kez 30 dakika güneşe maruz kalmanın D vitamini sentezi için yeterli olduğunu öne sürüyor. Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre, kanda normal D vitamini düzeyi osteoporoz, kanser ve kalp krizi gibi hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor. Havalar ısındığında, hiç vakit kaybetmeden egzersiz için dışarıya çıkın. Güneş ışığı, D vitamini seviyelerinizi artırdığı kadar kaslarda enerji oluşumunu ve dokuların oksijenlenme miktarını da destekleyecektir.

Stresinizi azaltır, ruh halinizi iyileştirir

Açık havada yapılan egzersiz stres seviyesinde, gerginlik-öfke duygularında azalma ve daha az depresyon belirtileri ile bağlantılıdır. Açık havada egzersiz yapmak, endorfin miktarını artırarak depresyon ve öfke seviyelerini azaltır. Güneş'in de ruh haline katkıda bulunduğunu kanıtlayan çok sayıda çalışma vardır, bu etki D vitamininden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, dışarıda özellikle de doğada yürüyüş, zihnin daha fazla fiziksel aktivitede bulunmasını teşvik eder ve vücut için olumsuz stres yükü oluşturmaz.

Uykusuzluk sorununuza iyi gelir

Uykusuzluk ya da uyku kalitenizin düşük olması, bilişsel fonksiyonlarınızı azaltır, bağışıklık sisteminizi zayıflatır, depresyon riskinizi artırır. Açık havada egzersiz yaptığınızda, uykusuzluğu hafifletmeye yardımcı olan temiz hava alırsınız. Düzenli egzersiz ve temiz hava uykuya dalmanıza ve uykunuzun kalitesini artırmanıza yardımcı olur.

Motivasyonunuzu artırır

Her gün aynı ortamda spor yapmak, sizi bir süre sonra sıkar. Bu da motivasyonunuzu azaltır. Açık havada egzersiz yaptığınızda ise, olasılıklar sonsuzdur. Koşabilir, bisiklete binebilir, tempolu yürüyüş yapabilir ya da parklardaki spor aletlerini kullanabilirsiniz. Dışarıda egzersiz yapan insanlar, içeride çalışanlara göre fiziksel aktivitede daha motive olma eğilimindedir. Dolayısıyla, diyabet, obezite gibi ciddi sağlık rahatsızlıklarınıza rağmen tutarlı olmakta zorlanıyorsanız, açık havada egzersiz yapmayı düşünün.