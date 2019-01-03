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Açık havada odun sobalı ısıtma

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Açık havada odun sobalı ısıtma
Açık havada odun sobalı ısıtma

Rize sahil kesiminde açık alanda hizmet veren işletmecilerin, müşterilerinin ısınması için masaların arasına kurdukları sobalar görenlerin ilgisini çekiyor.

Rizeli Ramazan Köse sahil parkında işlettiği kafeteryanın açık alanına masalar yerleştirdi. Köse, kış ayları nedeniyle soğuk havada dışarıdaki masaları tercih etmeyen müşterilerinin üşümemesi için ilginç bir çözüm buldu. Açık alana sobalar kuran Köse, müşterilerini ısıtmaya çalışıyor. Sıra dışı yöntem, görenlerin ilgisini çekerken, müşteri sayısında da artış yaşandı.

İşletmeci Ramazan Köse, açık alanda da hizmet verdiklerini belirterek müşterilerinin üşümemesi için böyle bir yöntem bulduğunu söyledi. Köse, "Akşam saatleri çok soğuk oluyor. Müşterilerimizi nasıl ısıtalım diye düşündük. Elektrikli soba yerine bu sobanın daha iyi ısıtacağını düşündük. Özellikle genç müşterilerimiz bu durumu çok sevdi. Sobayı kurduktan sonra giderimiz düştü, işimizde arttı. Olumlu tepkiler alıyoruz. Sobayı da odunla yakıyoruz. Müşteriler gayet iyi ısınıyor. Otantik bir ortam oldu" dedi.

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