Açık kalp ameliyatı geçirdi ‘mazbatadan’ içeri alacaklar

Taner ULUTAŞ

Daha önce kalp krizi geçirdiği için açık kalp ameliyatı geçiren Altan Cumhur, ameliyat olduğu için ödeyemediği taksitleri nedeniyle aleyhine çıkartılan ‘Mazbata’ sonrasında hapis edilme riski ile karşı karşıya bulunuyor.

Altan Cumhur yaptığı açıklamada, "Bundan üç ay önce baypas yani açık kalp ameliyatı oldum. Ameliyatım halen tazeliğini koruyor. Geçtiğimiz Perşembe günü bir polis arkadaş bana geldi. Biraz sohbet ettikten sonra 'Mazbataların var. İçerde seni konuşuyorlardı' diyerek dikkatli olmamı söyledi. Beni gelip almayı konuşuyorlarmış. Eğer beni gelip alırlarsa ceza evinde kesin enfeksiyon kaparım. Çünkü yaralarım tazedir ve eğer bana birşey olursa bunun bedelini kim ödeyecek. Bunun sorumluluğunu kim alacak" dedi.

Altan Cumhur açıklamasına devamla, "Ben emekli bir insanım. Emeklilerin maaşlarını biliyorsunuz. Ev kirası, elektrik, su ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde okuyan kızımın okul parası derken, elimde pek bir şey kalmaz. Üstüne üstlük bir de bizim ameliyat çıkınca bizi hepten bitirdi be abi. Kızım bu yıl okulu bitirir. Ondan sonra biraz rahatlarız. Görüyorsun korse ile geziyoruz. Ayağımdan damar alındı ve göğsüme kondu. Gerçekten hem sağlık hemde maddi açıdan zor durumdayız. Polis Genel Müdürü Manavoğlu’ndan ve Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel beyden biraz anlayış bekliyorum. Bana biraz zaman tanısınlar. Beni bu durumda tutuklamasınlar. Tutuklanırsam mikrop kapabilirim" ifadesinde bulundu.