  • BIST 1.304
  • Altın 453,802
  • Dolar 7,8421
  • Euro 9,3862
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi

»
Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.
Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

Quote Message: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanıklardan biri kendisini böyle savundu: Öldürmek isteseydik çıkamazdı30 Kasım 2020 Pazartesi 20:30
  • Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'de yeni koronavirüs yasakları30 Kasım 2020 Pazartesi 20:09
  • Ali Babacan: İnsan hakları dersi almak istiyorsanız tweet attığı için tutuklanan lise üniversite öğrencileriyle görüşün30 Kasım 2020 Pazartesi 18:21
  • İşte Türkiye'de alınması beklenen Corona yasakları30 Kasım 2020 Pazartesi 17:04
  • Oruç Reis AB zirvesi öncesi limana döndü30 Kasım 2020 Pazartesi 16:55
  • “Tam kapanma daha korkunç kabuslardan kurtarır”30 Kasım 2020 Pazartesi 16:45
  • Diyarbakır'da Koronavirüs nedeniyle 1 milyon 603 metrekare alana mezarlık kuruluyor30 Kasım 2020 Pazartesi 16:44
  • Özgür Duran'ın ailesi: Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler, Şeker kiralık katil30 Kasım 2020 Pazartesi 16:33
  • Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanıklardan biri kendini böyle savundu: Öldürmek isteseydik çıkamazdı30 Kasım 2020 Pazartesi 14:36
  • Oruç Reis, Antalya limanına döndü30 Kasım 2020 Pazartesi 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti