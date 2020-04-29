Açık olan işletmeler saat 20'de kapatacaklar. Gece 21'de ise gece sokağa çıkma yasağı devam edecek

Resturanlar, cafeler, sandüviç cafeler, Pastaneler (11 MAyıs tarihine kadar Sağlık BAkanlığı ile istişare ederek çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları şartı ile eve servis hizmeti başlayacak)

15 Mayıs'a kadar kapalı olacak ve çalışmaya başlayacak yerlerde belli bazı kriter ve kurallar olacak.

Açık olan işletmeler saat 20'de kapatacaklar. Gece 21'de ise gece sokağa çıkma yasağı devam edecek.

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