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Açık olan işyerlerine Polis'ten Corona müdahalesi

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Açık olan işyerlerine Polis'ten Corona müdahalesi
Açık olan işyerlerine Polis'ten Corona müdahalesi

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 17.03.2020 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren “Girneliler” ve “Akdeniz Spor Birliği” isimli kahvehanelerin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanelerde müşteri olarak bulunan toplam 8 kişinin para karşılığı kumar oynadıkları tespit edilmiştir. 

Bahse konu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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