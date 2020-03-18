Açık olan işyerlerine Polis'ten Corona müdahalesi

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 17.03.2020 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren “Girneliler” ve “Akdeniz Spor Birliği” isimli kahvehanelerin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanelerde müşteri olarak bulunan toplam 8 kişinin para karşılığı kumar oynadıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.