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Açık sütte verem riski

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Açık sütte verem riski
Açık sütte verem riski

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, 'organik' diye sokaktan alınan açık sütün vereme yol açabileceğini söyledi.

Sağlık ve idari çalışanlara veremden korunma konusunda bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun, 'mycobacterium tuberculosis' adlı bakterinin solunumla vücuda girip akciğerde yaygın iltihaba yol açan bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi.

Veremin bulaşmasında vücut direnci gibi bazı unsurların önemli olduğunu kaydeden Dr. Köylü, “Hastalığın başlamasından itibaren kişide 2-3 hafta kadar süren öksürük, yüksek ateş, göğüste şiddetli ağrı, iştahsızlık ve süratli kilo yitirilmesi, halsizlik, kanlı balgam gibi belirtiler ortaya çıkar. Akciğer röntgeni ve balgam kültürünün incelenmesi gerekir. Bir diğer önemli husus da özellikle kadınlarda görülebilen lenf bezi tüberkülozudur. Bu tablo, iyi pastörize edilmemiş sütlerden kaynaklanabilir. Mümkün oldukça açık süt tüketmemek gerekir. Çok nadir görülse de bu vakalar sebebiyle hastada cerrahi gerektirecek nahoş durumlar ortaya çıkabilir” diye konuştu

Belirtilerin söz konusu olması halinde derhal uzman doktor kontrolünün yapılması gerektiği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Ramazan Köylü, tedavi süreçleri hakkında da şu bilgileri verdi:

 

“Akciğer tüberkülozunda tedavi, en az 6 ay sürer. Tüberküloz hastalığı ile savaş düzenli, yeterli ve kombine tedaviyle mümkün olur. 6 ay bu etkin tedavi yapılmazsa dirençli tüberküloz haline gelir. Hastanın ilaçlarını düzenli kullanması, hem kendi hem de toplumun sağlığı açısından hayati önemdedir. Hamilelere de tüberküloz tedavisi uygulanır ve bebeğe olumsuz etkisi olmaz.”

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