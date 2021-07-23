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Açık Tenli ve Renkli Gözlüler Dikkat !

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Açık Tenli ve Renkli Gözlüler Dikkat !
Açık Tenli ve Renkli Gözlüler Dikkat !
Gözler ve göz çevresi yüzün en önemli bölgelerinin başında geliyor. Güzelliğin önemli unsurlarından biri de güzel ve genç bakışlardır. Ancak yorgunluk ve yaşlılık belirtileri de önce göz çevresinde kendini belli etmeye başlıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi.
 
Göz çevresi kırışıklıkları neden olur ?
Yüzün en hassas cilt bölgesi göz çevresidir. Yaşlanma belirtilerinin de kendini göstermeye başladığı yerlerin başında da yine göz çevresi geliyor. Göz çevresindeki kırışıkların oluşmasındaki en büyük neden göz çevresi cilt yapısının ince olması geliyor. Buna bağlı olarak bu bölgedeki kolajen ve elastin üretimi azalmaya başladığı zaman kırışıklarda oluşmaya başlar. İnce cilt yapısına ait olan bu bölge aynı zamanda da sürekli hareket halindedir. Sık sık tekrarlanan mimik hareketleri de (gözleri kısmak gibi..) göz çevresindeki kırışıkların oluşmasında etkendir.
 
Kırışıklık oluşumlarını hızlandırıcı faktörler nelerdir ?
Güneş ışınlarının verdiği hasar, göz çevresinde bulunan kasların çok sık çalışması, sigara ve alkol, yoğun yaşanan stres, iklim koşulları ,dengesiz beslenme, az su tüketimi, göz makyajı yoğun yapmak ve makyajı temizlenmemek gibi faktörler göz çevresinde kırışıklık oluşumunu hızlandırır.
 
Ayrıca cildin kuru olması, açık tenli ve renkli gözlü olmak da faktörlerden biridir. Çünkü açık ten ve renkli göz rengine sahip kişiler güneş ışınlarına daha duyarlıdır ve gözlerini korumak için daha fazla kısarlar. Sık yapılan bu harekette göz çevresinin yaşlanmasında etkili olur. Koyu ciltli kişilerin derisi daha kalın olduğu için özellikle yağlı cilde sahipse kırışıklık oluşumuna karşı daha dayanıklıdır.
 
Göz çevresi hangi yaşlarda kırışmaya başlar ?
Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar kişiden kişiye değişim gösterir. Bazılarında 20'li yaşlarında oluşmaya başlarken bazılarında 30'lu yaşlarda meydana gelmeye başlar. Ancak ilerleyen yaşla birlikte kalıcı olmaya başlar ve giderek derinleşir. Erkek ya da bayan fark etmeksizin iki cinste de görülür. Göz çevresi kırışıklıkları herkes için can sıkıcı bir sorundur ve özgüveni de olumsuz etkiler.
 
Göz çevresi kırışıklarının tedavisi nedir ?
Göz çevresi kırışıklarının tedavisi için mezoterapi, botoks, dolgu ve plexr ameliyatsız uygulamaları vardır. Bunların yanında göz çevresi estetiği için direkt ameliyat olma seçeneği de vardır. Ancak ameliyat olmaya soğuk bakanlar için Plexr tedavisi en uygun seçenek olacaktır. Yalnız Plexr adı altında şu anda bir çok patentsiz uygulamalar mevcut. Bu duruma hastaların dikkat etmesi gereklidir.
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