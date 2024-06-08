Açık unutulan fön makinesi yangın çıkardı

Mehmetçik'te faaliyet gösteren “Birsen Kuaför ve Güzellik Salonu” isimli iş yerinde yangın meydana geldi. Yangının elektrik kesintisi öncesi açık unutulan fön makinesinin yeniden çalışıp ısınmasıyla olduğu ortaya çıktı.

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.06.2024 tarihinde, saat 06:40 raddelerinde, Mehmetçik'te faaliyet gösteren “Birsen Kuaför ve Güzellik Salonu” isimli iş yeri içerisinde muhtemelen elektrik kesintisi öncesi açık unutulan fön makinesinin, şebekeye elektrik akımının yeniden gelmesi ile birlikte tekrar çalışması sonucu belli bir ısıya geldikten sonra erimesi neticesinde yangın meydana geldi. Yangın sonucunda; 2 adet fön makinesi, bir kuaför tezgahı, 2 adet ikili piriz, 1 adet kuaför koltuğu tamamen, 4 adet lamba, 1 adet televizyon, 1 adet klima iç ünitesi, 1 adet ayna ile muhtelif kozmetik ve kuaför ürünleri kısmen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.