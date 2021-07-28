Açıklamalar peş peşe geliyor! Aşı olana büyük indirim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasına "aşını ol, indirimi al" uygulama çağrısında bulunarak, "Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, halka dönük hizmet veren hava yolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı 'aşı ödüllendirme' sistemine iştirak etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamayla aşı sayısının artırılması konusunda iş dünyasına destek çağrısında bulundu.

AŞI OLANA BÜYÜK İNDİRİM

Kovid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken ve 22 milyondan fazla kişi henüz aşı olmamışken, aşı olanları avantajlı grup yapmanın çok olumlu katkıları olacağını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir. Bu uygulamaların aşılamadan kaçınmanın önlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 22 milyondan fazla kişinin henüz aşı olmadığını açıklamasının, aşılama için ortak bir çaba gösterilmesi gereğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci dozu olmayanların sayısının 17 milyon, çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısının ise 9 milyona yakın olması gerçekten endişe verici. Bu hastalıktan gerçek anlamda kurtulmamız için devletin ve sağlık personelinin fedakarlıkla gerçekleştirdiği aşılama kampanyasına hepimiz destek olmalıyız."

FİRMALARA AŞI KAMPANYALARI YAPMALARINI ÖNERİYORUZ

Aşılamadan kaçınmanın önlenmesinde teşvik sisteminin yararlı olacağını aktaran Avdagiç, "İTO'ya üye 640 bin firma bulunuyor. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımızın bir çoğunun, indirimler gibi etkili yöntemler de dahil olmak üzere aşı kampanyaları yapmalarını öneriyoruz. Aşılama ile toplum sağlığının ve çalışma hayatımızın sağlam tutulması için iş dünyası olarak da bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu noktada iş dünyamızın aşı teşvikleri için proje geliştirmesi çok yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

AŞI OLALIM AYAKTA KALALIM

Avdagiç, aşının salgından çıkmanın en iyi yolu olduğunu hatırlattı. Halkın sağlığı için, piyasaların etkin ve açık kalması için aşıların mutlaka yaptırılması gerektiğinin altını çizen Avdagiç şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilim Kurulu'nun ve uzmanların dile getirdiği gibi, hepimiz aşılarımızı olalım. Ayakta kalalım, üretimde kalalım. Özel sektörün aşılamayı cesaretlendirici yaklaşımlarının, halkın genelinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Aşının varyant virüsteki etkisi dahi kanıtlanmışken, aşı olmayanların virüsün yayılmasındaki etkisinin göz önünde tutulması şart. Özel sektörün aşılanan müşterilere ve çalışanlara yönelik birtakım uygulamalarına, birçok ülkede başlandı. Benzer örneklerin Türkiye'de de çoğalması pandemi ile devam eden mücadelede yararı olacaktır."

"BİR KAPANMAYA DAHA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Koronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan artış, esnafı tedirgin ederken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DHA'ya yaptığı açıklamada pandemi süresince alınan tedbirler kapsamında çok sayıda iş yerinin 1,5 yıl boyunca kapalı ya da kısmen kapalı kaldığını söyledi. Aşı temininde yaşanan problemlerin aşıldığını, herkesin aşı olması için imkanlar tanındığını belirten Palandöken, vakalardaki artışın özellikle esnafı endişelendirdiğini belirtti. Palandöken, "İş yerlerinin bir daha kapanması hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli bir sıkıntı yaratıyor. Bunun için mutlak ve mutlak aşı olunmalı. 1,5 yıldır belki destekler alındı; ama yapılan destekler de esnafı ayağa kaldıramadı. Şu anda insanlar büyük korku içerisinde; çünkü önünü göremiyor, 'Acaba böyle bir kapanma olur mu' diye" dedi.

'AŞI KAMPANYASINA DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK'

Palandöken, vatandaşın tekrar eve kapanmasının büyük sıkıntılar oluşturacağını belirterek, "Biz TESK olarak broşürler yaptırdık ve birçok kentte bilboard’ları kullanmak suretiyle aşı kampanyasına destek olmaya çalıştık. Milyonlarca afiş bastırdık. Bu afişlerle görülür yerlerde; dükkanlarda, minibüslerde, taksilerde halkı uyarmaya gayret ettik ama rakamların yükselişi vatandaşı biraz tedirgin ediyor. Aşı olmak için otobüs terminallerinin, garların, AVM'lerde aşıların yapılması, iş yerlerinde 'Ben aşı oldum ya siz' gibi farkındalığı yaratan işletmeler çok önemli" diye konuştu.

Palandöken, TESK'e kayıtlı kişilerin ülke nüfusunun 6'da 1'ini oluşturduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla bunların, sektörel bazda devletin almış olduğu desteklerle ayakta kalması da mümkün değil çünkü yanında çalışanların ücretleri için borçlandılar. Kredi aldılar, kredi ödemede sıkıntı çekiyorlar, sosyal güvenlik primleri var" dedi.

'OTOKONTROLÜ VATANDAŞ YAPACAK, İŞ YERİ TEDBİRLERİ ALACAK'

Aşı konusunda bilim insanlarının tavsiyelerinin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, "'Aşı olunmasın', 'Aşının faydası yok' gibi söylemler dikkate alınmasın. En önemlisi bu hastalığa yakalanmamak için doktorlar, bilim insanları birebir dinlemeli. Kapanmamak üzere olan bu açılmayı, 1 Temmuz'u esnaf olarak milat olarak ilan ettik. Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok" diye konuştu.

Aşı olmayanların bazı iş yerlerine alınmaması yönündeki çağrıları da değerlendiren Palandöken, "Bizde müşteri velinimetimizdir. Otokontrolü vatandaşın yapması gerekiyor, iş yeri sadece tedbirleri alacak" dedi.

KAYNAK: AA, DHA