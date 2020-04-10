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'Açıklanan rakamlar Covid-19 vakalarının yüzde altısını yansıtıyor'

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Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde altısının tespit edildiğini açıkladı.
'Açıklanan rakamlar Covid-19 vakalarının yüzde altısını yansıtıyor'

Almanya'da bulunan Göttingen Üniversitesi'nde Christian Bommer ve Sebastian Vollmer tarafından yürütülen araştırmaya göre Covid-19 salgınında açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor.

Araştırmacıların farklı ülkelerdeki ölüm oranlarına dayandırdığı araştırmada, İtalya'da yüzde 11,7'yi bulan can kaybı/tespit edilen vaka oranının, Almanya'da yüzde 1,1 oranında olması örnek gösterildi. 

Yaşamını yitirenlerin sayısı ile yeniden hesaplanan vaka sayısına göre, 31 Mart'ta dünyadaki toplam vaka sayısının yalnızca yüzde 6'sı tespit edilebildi. 

Araştırmacılar, gerçek sayının altında açıklanan verilerin buna sebep olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, Christian Bommer ve Sebastian Vollmer, açıklanan verilerle yapılacak analizlerin ve önlemlerin hatalı olabileceğini de ifade ediyor. 

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