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Açıköğretim, İktisat ve İşleme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıtları 17 Ekim’e Kadar Uzatıldı

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Açıköğretim, İktisat ve İşleme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıtları 17 Ekim’e Kadar Uzatıldı
Açıköğretim, İktisat ve İşleme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıtları 17 Ekim’e Kadar Uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite kayıt yaptıracak adaylar için çevrim içi (online) başvuru ve kayıt işlemlerinin süresi uzatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar çevrim içi başvuru ve kayıt işlemlerini 17 Ekim Pazar günü saat 22.00’ye kadar yapabilecek.

Kayıt işlemleriyle ilgili daha fazla bilgi için 0392 227 87 86 numaralı telefonun aranabileceği ayrıca kayıt otomasyonu/öğrenci otomasyonuna aof.anadolu.edu.tr linkinden ulaşılabileceği duyuruldu.

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