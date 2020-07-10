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Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

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Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 18 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına sınav sonuçları internet adresinden erişebilecek.

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