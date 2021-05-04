Acil 0 (+) kan aranıyor

Acil kan ihtiyacı
Yoğum bakımda yatmakta olan Gülcehan Turan için çok acil 0 + 4 ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan grubu uyan vatandaşların Lefkoşa Kan Bankasına müracaat etmeleir rica olunur.
Müracaat Ferhat Biçmen 0533 835 86 89
Acil kan ihtiyacı
Yoğum bakımda yatmakta olan Gülcehan Turan için çok acil 0 + 4 ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan grubu uyan vatandaşların Lefkoşa Kan Bankasına müracaat etmeleir rica olunur.
Müracaat Ferhat Biçmen 0533 835 86 89
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