Acil 0 RH+ kan aranıyor!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hasta için acilen 0 RH + kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Kan verip destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlar için irtibat numarası: 0548 810 20 37 (Emrah Karafistan)
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hasta için acilen 0 RH + kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Kan verip destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlar için irtibat numarası: 0548 810 20 37 (Emrah Karafistan)
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