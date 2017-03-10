Acil 0 RH+ kan aranıyor!

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yatan hasta için acilen 0 RH+ kan arandığı bildirildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hasta için acilen 0 RH + kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Kan verip destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlar için irtibat numarası: 0548 810 20 37 (Emrah Karafistan)