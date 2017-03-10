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Acil 0 RH+ kan aranıyor!

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Acil 0 RH+ kan aranıyor!
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yatan hasta için acilen 0 RH+ kan arandığı bildirildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hasta için acilen 0 RH + kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Kan verip destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlar için irtibat numarası: 0548 810 20 37 (Emrah Karafistan) 

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