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Acil AB Pozitif Trombosit aranıyor

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Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan Sabri Bökeyhan için çok acil AB (+) Pozitif Trombosit ihtiyacı olduğu duyuruldu.
Acil AB Pozitif Trombosit aranıyor

Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan Sabri Bökeyhan için çok acil AB (+) Pozitif Trombosit ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Bağışta bulunmak isteyenlerin YDÜ hastanesine veya 0548 885 44 56 numaralı telefona ulaşması istendi.

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