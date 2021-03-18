Acil AB Pozitif Trombosit aranıyor

Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan Sabri Bökeyhan için çok acil AB (+) Pozitif Trombosit ihtiyacı olduğu duyuruldu.
Bağışta bulunmak isteyenlerin YDÜ hastanesine veya 0548 885 44 56 numaralı telefona ulaşması istendi.
Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan Sabri Bökeyhan için çok acil AB (+) Pozitif Trombosit ihtiyacı olduğu duyuruldu.
Bağışta bulunmak isteyenlerin YDÜ hastanesine veya 0548 885 44 56 numaralı telefona ulaşması istendi.
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