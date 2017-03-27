Acil AB Rh+ kana ihtiyaç var!

Lefkoşa Dr Buhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Mustafa Beledoğlu için acilen AB Rh+ tipi kana ihtiyaç duyuluyor.
Kan vermek isteyenler hastane kompleksi içerisindeki Kan Bankası'na Mustafa Beledoğlu adına kan verebilir.
Lefkoşa Dr Buhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Mustafa Beledoğlu için acilen AB Rh+ tipi kana ihtiyaç duyuluyor.
Kan vermek isteyenler hastane kompleksi içerisindeki Kan Bankası'na Mustafa Beledoğlu adına kan verebilir.
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