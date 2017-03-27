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Acil AB Rh+ kana ihtiyaç var!

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Acil AB Rh+ kana ihtiyaç var!
Acil AB Rh+ kana ihtiyaç var!

Lefkoşa Dr Buhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Mustafa Beledoğlu için acilen AB Rh+ tipi kana ihtiyaç duyuluyor.

Kan vermek isteyenler hastane kompleksi içerisindeki Kan Bankası'na Mustafa Beledoğlu adına kan verebilir.

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