Acil AB RH- Kana ihtiyaç var

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08.04.2019 09:14
Lefkoşa Devlet Hastahanesinde Yatmakta Olan Nihat Selengin İçin Ab Rh- Kana İhtiyaç Vardır
Lefkoşa Devlet Hastahanesinde Yatmakta Olan Nihat Selengin İçin Ab Rh- Kana İhtiyaç Vardır.
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