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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Acil AB RH- Kana ihtiyaç var

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Lefkoşa Devlet Hastahanesinde Yatmakta Olan Nihat Selengin İçin Ab Rh- Kana İhtiyaç Vardır
Acil AB RH- Kana ihtiyaç var

Lefkoşa Devlet Hastahanesinde Yatmakta Olan Nihat Selengin  İçin Ab Rh- Kana İhtiyaç Vardır.

 

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