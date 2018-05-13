Acil 'Acil' olmaktan çıktı!...

Taner ULUTAŞ



Az sayıda doktor ve hemşirenin görev yaptığı Acil Servis’in yoğunluğuna yetişememenin sıkıntısını yaşanırken, bu konuda vatandaşın tepkisi giderek büyüyor. Acil Servis ile ilgili olarak erken bir zamanda önlem alınması gerektiğine vurgu yapılırken, aciliyet durumu olmayan hastaların da gittiği ‘Acil Serviste’hastaların uzun süre beklemesi, hastaların ve hasta yakınlarının tepki göstertmesine neden oluyor.

Lefkoşa’da ikamet eden Tügen Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Acildeyiz. Yıllardan sonra annemi yeniden acil servise getirmek zorunda kaldım. Ayakta duracak hali yok ve zorlanarak nefes alıyor. Saat 17.03te 31 nolu sıra numarası aldık. O an sıra 23 numaradaydı. Şuan saat 18.12. Ve hala daha sıra 23. numarada. Nasıl sakin olabilirim acaba? Sinir oldum" diyerek bu konudaki tepkisini dile getirdi..