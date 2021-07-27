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Acil Durum Hastanesi doktoru Derlen Özgeç Ruso da koronaya yakalandı

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Sars-cov 2 PCR testim benim de dün itibariyle pozitif geldi.
Acil Durum Hastanesi doktoru Derlen Özgeç Ruso da koronaya yakalandı

Acil Durum Hastanesi doktoru Derlen Özgeç Ruso'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Sars-cov 2 PCR testim benim de dün itibariye pozitif geldi.

Tam doz aşılıydım ve şuan aktif semptomlarım var. Arayan, soran ve cevaplayamadığım telefonlar üzerine şuan için iyiyim ve sürecin böyle devam etmesini diliyorum. Süreci izleyip göreceğiz. Ama biliyoruz ki aşılar hayat kurtarır. Ancak sizi dokunulmaz kılmaz. O nedenle defalarca söylediğimiz korunma önlemleri önemli. Bizler risk altında çalışıyoruz ve bu ülkede risk altında çalışmanızın herhangi bir kıymeti yoktur.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu mücadelede sanırım bizler çok yorulduk ve yıprandık. Çalışma koşulları iyileştirilmediği sürece hata yapmaya açık olacağız. Bu ülkedeki başıboş düzen, denetimsizlik ve rehavet ürkütücüdür. Hal böyleyken mevcut düzende, pandemide çalışmak pek de kolay olmamaktadır. Dilerim daha insani koşullarda çalışabileceğimiz, kendi hayatlarımızı hiçe saymak uğruna yürüdüğümüz bu yolda bundan sonraki süreçte kimsenin canı yanmasın.

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