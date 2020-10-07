Acil Durum Hastanesi’nde kullanılacak malzemeler KKTC'ye ulaştı

Acil Durum Hastanesi’nde kullanılacak malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Müdürü Yusuf Önderol konu ile ilgili BRT’ye açıklama yaptı. Önderol, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye işbirliği ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Yerleşkesi içerisinde yapılan Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım malzemelerinin 8 tır ile ülkeye ulaştığı bilgisini verdi. Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye’nin yardımından dolayı müteşekkir olduklarını kaydeden Önderol, hastanenin inşaasının tamamlanmasının ardından malzemelerin hastaneye aktarılacağını anlattı.

Yusuf Önderol, Tomografi ile MR cihazlarının ise hassas cihazlar oldukları için ilgili teknik servisler tarafından ilerleyen süreçte ülkeye getirileceğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı Müdürü Önderol, tüm bu malzemelerin yanında 5 ambulansın da KKTC’te getirildiğini kaydetti.