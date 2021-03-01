Acil Durum Hastanesi'ne bekleme çadırları kuruldu

Lefkoşa Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesi’ne Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından hastaneye başvuran vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun ve daha rahat bir ortamda beklemelerini sağlayacak 2 adet bekleme çadırı kuruldu.

Vatandaşların dışarıda beklediği esnada oluşan kalabalığın önleneceği çadırlarda daha rahat bir ortamda bekleyecekleri oturma düzeni hazırlandı. Vatandaşların tetkiklerinin de yapılacağı çadırlarda sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortam sağlandı.

Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, gerekmesi halinde 3.üncü çadırında kurulacağını belirterek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na katkılarından dolayı teşekkür etti.