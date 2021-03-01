  • BIST 1.527
  • Altın 405,865
  • Dolar 7,2588
  • Euro 8,7512
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Acil Durum Hastanesi'ne bekleme çadırları kuruldu

» »
Acil Durum Hastanesi'ne bekleme çadırları kuruldu
Acil Durum Hastanesi'ne bekleme çadırları kuruldu

Lefkoşa Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesi’ne Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından hastaneye başvuran vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun ve daha rahat bir ortamda beklemelerini sağlayacak 2 adet bekleme çadırı kuruldu.  

Vatandaşların dışarıda beklediği esnada oluşan kalabalığın önleneceği çadırlarda daha rahat bir ortamda bekleyecekleri oturma düzeni hazırlandı. Vatandaşların tetkiklerinin de yapılacağı çadırlarda sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortam sağlandı. 

Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, gerekmesi halinde 3.üncü çadırında kurulacağını belirterek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na katkılarından dolayı teşekkür etti. 

fde45519-ef92-46e9-95a9-67b6422e429d.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikal Platform Arıklı’yı Eleştirdi, El-Sen’e Destek Belirtti01 Mart 2021 Pazartesi 16:59
  • KTOEÖS ve KTÖS: “Denetleme Kurulunun Siyasileştirilmesi İçin Yasal Düzenleme Yapılıyor”01 Mart 2021 Pazartesi 16:50
  • Hasipoğlu: BM Genel Sekreteri Kıbrıs için artık farklı bir süreç istediğini yazılı iletmiştir01 Mart 2021 Pazartesi 16:26
  • Zaroğlu, adaylık gerekçelerini yayınladığı video ile duyurdu01 Mart 2021 Pazartesi 16:02
  • Burslar bugün ödendi01 Mart 2021 Pazartesi 15:46
  • 30 Ocak çekilişi 8 Mart'ta yapılıyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:34
  • Garber: “Taraflar, 5+ BM gayrı resmi toplantısına ciddi şekilde müdahil olmalı”01 Mart 2021 Pazartesi 14:56
  • EL-SEN:Basın emekçilerinin yanındayız01 Mart 2021 Pazartesi 14:28
  • Suay:''Evlatlarımın yüzünü görmeyi çok isterdim''01 Mart 2021 Pazartesi 14:20
  • Atan: TAŞEL’de işten çıkarılan 7 çalışan için yasal süreç başlatacağız01 Mart 2021 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti